Нашествие бабочек-адмиралов отмечено в ряде регионов Поволжья

24.08.18 12:11

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24 августа. Interfax-Russia.ru - Украшением этого лета стала дневная бабочка адмирал из семейства нимфалид, необычайно расплодившаяся в нескольких регионах Поволжья.

"На удивление, это лето стало удачным для массовой вспышки численности адмирала, бабочку можно наблюдать повсюду - не только на территории национального парка "Нижняя Кама", но и в Татарстане в целом", - сообщается на сайте национального парка.

Отмечается, что большая численность этих бабочек отмечена и севернее Татарстана: в Удмуртии и Кировской области.

"Считается, что эта бабочка на зиму мигрирует в более южные широты, но, возможно, некоторые особи способны перезимовать и у нас. Кормовыми растениями для гусениц являются чертополох и крапива, так что людям опасаться за огородные растения не стоит, а в сады и огороды этих бабочек привлекают лишь упавшие на землю плоды яблонь, груш, слив", - отмечают специалисты, добавляя, что нашествие бабочек прекрасный повод для фотоохоты на них.