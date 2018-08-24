Глава муниципалитета задержана в Петербурге по делу о мошенничестве на 9 млн рублей

24.08.18 12:23

© РИА Новости. Сергей Венявский

24 августа. Interfax-Russia.ru - Глава муниципального образования Центрального района Санкт-Петербурге задержана по подозрению в мошенничестве на 9 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в пятницу.

По версии следствия, чиновница вступила в сговор с руководителем коммерческой организации, создала условия для победы подконтрольной соучастникам фирмы в конкурсе на заключение контракта по благоустройству внутридомовой территории жилых домов.

Стоимость невыполненных работ по контракту составила 8,95 млн рублей, которые подозреваемые получили на основании подложных документов и в последствии распорядились ими по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого в четверг в Петербурге прошла серия обысков. В результате задержана глава муниципалитета.

Полиция устанавливает другие эпизоды ее противоправной деятельности, а также проводит работу по задержанию иных подозреваемых по делу.

По данным СМИ, задержана глава МО "Смольнинское" Наталья Смирнова.