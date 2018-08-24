Пять человек утонули на юге Заполярья

24.08.18 12:34

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 августа. Interfax-Russia.ru - В Иовском водохранилище (Зареченск, Кандалакшский район, Мурманская область) при невыясненных обстоятельствах утонули пять человек, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Уже найдены тела трех человек, включая тело пятилетнего ребенка", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Мурманской области "Интерфаксу" не подтвердили факт гибели на воде пяти человек, но сообщили, что "в Кандалакшском районе продолжаются поисково-спасательные работы".

По данным местных СМИ, компания людей могла отдыхать на одном из островов Иовского водохранилища.