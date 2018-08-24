Капсулу с прахом Дмитрия Хворостовского заложили в основание памятника певцу в Красноярске

24.08.18 13:12

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 августа. Interfax-Russia.ru - Капсулу с прахом всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского заложили в основание будущего памятника артисту в Красноярске, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе краевого правительства.

"Закладной камень вместе с капсулой с прахом Дмитрия Хворостовского поместили в основание будущего памятнику певцу, который вскоре появится возле Красноярского института искусств", - пояснили в пресс-службе.

Согласно завещанию артиста, его прах был разделен на две части и захоронен в Москве и Красноярске.

Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске в 16 октября 1962 года, скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне после продолжительной болезни. Первая урна с прахом певца была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.