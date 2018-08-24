Более 160 ландшафтных дизайнеров из разных стран представят свои композиции на фестивале "Город-сад" в Воронеже

24.08.18 13:05

© РИА Новости. Евгения Новоженина

24 августа. Interfax-Russia.ru - Лучшие российские и зарубежные специалисты в области ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, представители флористических студий и агропромышленного комплекса примут участие в международном фестивале "Город-сад", который пройдет в Воронеже с 30 августа по 2 сентября, сообщает пресс-служба фестиваля.

На выставке свои ландшафтные и флористические композиции представят 164 участника. Почетными гостями мероприятия станут ведущие зарубежные специалисты - профессионалы ландшафтной индустрии из Великобритании, Турции, Италии, Японии, Канады и других стран.

В этом году фестиваль пройдет в Центральном парке культуры и отдыха под эгидой Года Японии в России и Года добровольца.

В каждый из четырех дней выставки посетителей ожидает насыщенная программа. Первый день посвящен профессиональной деятельности специалистов в области ландшафтной индустрии - международное жюри оценит представленные флористические композиции. 31 августа будет представлена большая программа с участием медийных лиц. 1 сентября состоится церемония награждения победителей и детский фестиваль "Планета цветов". Программа четвертого дня посвящена странам Содружества Независимых государств.

В рамках фестиваля будут проходить мастер-классы, творческие встречи, конкурсы, презентации арт-объектов. Один из гостей мероприятия - французский художник Гийом Легро, известный под псевдонимом Saype artist, - создаст биокартину, "холстом" для которой станет холм в районе Комсомольской горки, а красками - льняное масло, вода, мука и природные пигменты. Сюжет картины держится в секрете.

Завершится масштабное мероприятие концертом Императорского русского балета под управлением Заслуженного деятеля искусств РФ, кавалера Ордена Дягилева I степени "За пользу русской культуре" Гедиминаса Таранды.

В дни фестиваля до Центрального парка культуры и отдыха можно будет добраться на специальных автобусах, стоимость проезда на которых будет снижена.

Международный фестиваль "Город-сад", организованный при поддержке губернатора и правительства Воронежской области, пройдет в Воронеже уже в восьмой раз. Основная цель мероприятия - это демонстрация лучших достижений садово-паркового искусства, ландшафтного дизайна и повышение уровня экологической культуры. В прошлом году фестиваль посетили порядка 220 тыс. человек.