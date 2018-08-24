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24.08.18 13:27

Открыт последний реконструированный участок Калужского шоссе

© РИА Новости. Нина Зотина
24 августа. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по Калужскому шоссе от поселка Ватутинки до ЦКАД, в том числе по мосту через Пахру, по двум путепроводам возле Ватутинок и СНТ "Ветеран-2" и 11 пешеходным переходам.

"Сегодня мы открываем последний участок реконструированного Калужского шоссе - от Ватутинок до ЦКАД. Основные работы по реконструкции этой вылетной магистрали, начавшиеся в 2014 году, завершены", - сказал мэр.

По его словам, позади остался важный этап формирования транспортного каркаса Новой Москвы. Теперь жители Троицкого и Новомосковского административных округов смогут быстрее добираться на работу по четырех-пятиполосной "Калужке".

"В наших планах на ближайшие годы - строительство в Новой Москве еще сотен километров новых дорог", - добавил мэр.

Как отмечается в материалах мэрии, Калужское шоссе на участке от МКАД до ЦКАД является основной магистралью новых территорий Москвы. До начала реконструкции шоссе имело две полосы движения в каждом направлении. Всего построено 52 километра дорог, из них 29 километров прямого хода. Возведено 18 мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов. Для пешеходов построено 18 надземных и подземных переходов.

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