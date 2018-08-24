Предполагаемый исламист из РФ, арестованный в Берлине, родом из Башкирии

24.08.18 13:38

© РИА Новости. Тутов

24 августа. Interfax-Russia.ru - Немецкий таблоид "Бильд" сообщил в пятницу, что арестованный в Берлине предполагаемый исламист из России Магомед-Али С. оказался родом из Башкирии.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что подозреваемый - чеченец по национальности.

Официального подтверждения или опровержения этой информации "Интерфаксу" пока получить не удалось.

По информации "Бильд", в 2017 году заявку мужчины на получение статуса беженца отклонили, но депортирован он не был, так как указал, что страдает психическим заболеванием, поэтому 7 декабря 2017 года ему выдали разрешение на пребывание в стране до декабря 2019 года. Уже тогда мужчина находился в списке потенциально опасных граждан, поэтому непонятно, почему вопреки законодательству ФРГ ему было выдано разрешение, пишет издание.

Мужчина проживал в арендованной квартире на севере Берлина, из каких средств он оплачивал аренду, неизвестно.

Магомед-Али С. накануне был арестован в Берлине. По версии прокуратуры, мужчина в 2016 году готовил теракт вместе с арестованным ранее во Франции исламистом Клементом Б. и хранил взрывчатое вещество - пероксид ацетона. Осенью того же года в квартире подозреваемого был обыск, и как предполагает следствие, задержанный тогда отказался от своих намерений.

По информации газеты "Тагесшпигель", и Магомед-Али С., и Клемент Б. в 2016 году посещали встречи исламистов в мечети Fussilet в берлинском районе Моабит. Туда же ходил выходец из Туниса Анис Амри, который в декабре 2016 года на грузовике протаранил в Берлине толпу на рождественском базаре, что привело к гибели 12 человек. Оба подозреваемых общались с А.Амри, однако тот по данным источников издания, не был посвящен в их планы.