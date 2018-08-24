Слова Кадырова не могут распространяться на всех правозащитников - Песков

24.08.18 13:48

© РИА Новости. Сергей Гунеев

24 августа. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в каком контексте было сделано заявление главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу правозащитников, но выразил убеждение, что эти слова не могут распространяться на всех подобных деятелей.

"Не зная полного контекста, я не могу говорить, но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране, в том числе российских", - сказал Д.Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие слова Р.Кадырова.

Д.Песков призвал "дифференцировать правозащитников", заметив, что многие из них выполняют очень важные функции и пользуются заслуженным уважением.

"Я не знаю, была ли эта фраза выбрана из контекста", - добавил пресс-секретарь президента РФ.