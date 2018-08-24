Неустойчивая дождливая погода ожидается в Петербурге и Ленобласти на выходных

24.08.18 13:59

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 августа. Interfax-Russia.ru - В ближайшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается неустойчивая погода, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

В Петербурге утром и днем в субботу и в течение суток в воскресенье временами дожди, местами небольшие. Температура воздуха ночью плюс 15-17 градусов, днем в субботу плюс 21-23 градуса, в воскресенье 18-20 градусов тепла.

В западных и центральных районах Ленинградской области в субботу временами небольшие и умеренные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 12-17 градусов, местами до плюс 8 градусов, днем 19-24 градуса тепла, на востоке до плюс 27.

В воскресенье в большинстве районов области пройдут дожди, ночью местами небольшие. В отдельных районах ливни. Ветер южных направлений слабый. Днем температура воздуха понизится до 17-22 градусов выше нуля, на востоке до плюс 25 градусов.