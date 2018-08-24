Экс-глава Ростехнадзора по СЗФО раскрыл местонахождение ещё 500 млн рублей по делу о мошенничестве

24.08.18 14:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 августа. Interfax-Russia.ru - Экс-глава Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григорий Слабиков раскрыл следствию нахождение ещё 500 млн рублей, похищенных у некоммерческих организаций, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу продлил до 11 декабря арест Г.Слабикова и его дочери Елены, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Оба признали вину и раскаялись в содеянном.

"Кроме того, Слабиковы рассказали следствию, где находятся еще 500 млн рублей, которые имеют отношение к данному уголовному делу", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, Г.Слабиков и его дочь Елена были арестованы по делу о хищении более 4,7 млрд рублей. По версии следствия, 57-летний чиновник Ростехнадзора содействовал хищению средств из фондов некоммерческих саморегулируемых организаций. За свое "покровительство" он регулярно получал незаконное вознаграждение в сумме не менее 1 млн рублей, в том числе через посредника.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Г.Слабиков подозревается в получении денег от представителей саморегулируемых организаций (СРО) в рамках дела о хищении 4 млрд рублей из их компенсационных фондов.

Г.Слабиков был назначен руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора в 2009 году. До этого он руководил Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, возглавлял Северо-Западное межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества. С конца 1990-х годов он работал председателем Фонда имущества Ленинградской области. Ранее, с 1994 по 1998 год, руководил территориальным агентством Федерального управления по делам несостоятельности в Петербурге.