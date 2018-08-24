Сайты по торговле боевым оружием, дипломами и водительскими правами заблокированы по требованию тюменской прокуратуры

24.08.18 14:35

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

24 августа. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени удовлетворил заявления Заводоуковской межрайонной прокуратуры и постановил заблокировать доступ к 24 сайтам, где была размещена запрещенная информация, сообщает в пятницу пресс-служба облпрокуратуры.

Одни сайты предлагали большой выбор поддельных документов - от школьных аттестатов, водительских прав, вузовских дипломов до дипломов кандидатов и докторов наук, на других была информация о том, как "смотать" электросчетчик или водосчетчик.

"Был ресурс и по незаконной продаже боевого оружия, в том числе автомата Калашникова АК-47, пистолета Макарова, автоматического пистолета Стечкина", - отмечается в пресс-релизе.

В связи с этим прокуратура направила в суд заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению. Сейчас доступ к ним заблокирован.