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24.08.18 14:49
Движение по Большой Ордынке полностью перекрыто из-за провала проезжей части
"По предварительной информации, дорожное покрытие провалилось под автомобилем КАМАЗ, который доставлял песок на одну из строительных площадок", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что место провала огорожено, ведутся восстановительные работы.
"Движение по улице Большая Ордынка полностью перекрыто. Водителям рекомендуется объезд по улице Большая Полянка", - сказал источник.
В свою очередь, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщил на своей странице в "Твиттере", что неисправный грузовик перекрыл два ряда движения у дома 22/2 на Большой Ордынке.
В Центре рекомендуют исключить Большую Ордынку из маршрута передвижения по городу.
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