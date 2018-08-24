Суд арестовал начальника самарской колонии, подозреваемого во взяточничестве

24.08.18 14:58

© РИА Новости. Алексей Филиппов

24 августа. Interfax-Russia.ru - Самарский районный суд Самары в пятницу отправил под арест начальника местной исправительной колонии N3 Андрея Гурьянова.

"В отношении начальника ФКУ ИКN3 УФСИН России по Самарской области А.Гурьянова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки - ИФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее сообщалось, что А.Гурьянов был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении крупной суммы денег.

По версии следствия, 22 августа 2018 года начальник колонии получил от гражданина 300 тыс. рублей в качестве взятки за содействие в условно-досрочном освобождении родственника взяткодателя, отбывающего наказание в ИК-3.

ИК-3 строгого режима расположена в Новокуйбышевске и является одной из крупнейших в регионе.

Арест А.Гурьянова продлил начавшуюся в июле в Самарской области серию арестов высокопоставленных силовиков.

Так, в конце июля был арестован заместитель начальника регионального управления Росгвардии Дмитрий Сазонов, в августе - заместитель начальника отдела полиции по Куйбышевскому району Самары Иван Нещадимов. Как и начальник ИК-3, они подозреваются в получении взятки.