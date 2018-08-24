Операторы газовых автозаправок Сибири, Крыма и Поволжья говорят на нехватке топлива

24.08.18 15:12

© РИА Новости. Павел Паламарчук

24 августа. Interfax-Russia.ru - Операторы газовых автозаправочных станций (АГЗС) в Сибири, Крыму и Поволжье сообщают о проблемах с закупками сжиженного углеводородного газа (СУГ). Больше всего жалоб на дефицит топлива поступает из сибирских регионов: Хакасии, Якутии, Красноярского края и Кемеровской области.

Власти ряда субъектов РФ признают проблему, связывая ее с проведением ремонтов на заводах-поставщиках. Отраслевые эксперты, опрошенные ранее "Интерфаксом", отмечали, что подорожание связано с ростом мировых цен на СУГ, которые привели к скачку экспортного паритета. Также на рост цен на пропан повлияло проведение Чемпионат мира по футболу, который стал причиной задержек поставок СУГ в большинство российских регионов.

Как сообщалось, биржевые цены на СУГ по национальному индексу с начала года показывают двукратный рост: с 18000 руб./т. до практически 31000 руб./т., вплотную приблизившись к стоимости 92-го бензина.