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24.08.18 15:29
"ЮТэйр" с 19 сентября начнет выполнять рейсы из Перми в три города ХМАО
Как сообщает пресс-служба перевозчика, полеты будут осуществляться на самолетах ATR-72.
Авиарейсы по маршрутам Пермь-Когалым и Пермь-Сургут будут выполняться с 1 сентября (по вторникам и субботам), по маршруту Пермь - Ханты-Мансийск - с 19 сентября (по средам и пятницам).
"Развитие транспортной доступности регионов - миссия "ЮТэйр". Авиакомпания регулярно открывает новые рейсы из городов Урала и Западной Сибири. С сентября (...) откроет новые направления в Пермь из Когалыма, Сургута и Ханты-Мансийска. Полеты будут выполняться в рамках федеральной программы поддержки региональной авиации", - приводятся в сообщении слова президента "ЮТэйр - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.
"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний в РФ, входит в одноименную группу, включающую самолетный и вертолетный сегменты. Акционерами являются НПФ "Пенсионный выбор" (владеет 50,112% через АО "АК-инвест"), Ханты-Мансийский автономный округ (38,83%) и Тюменская область (8,44%).
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