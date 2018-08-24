Многократно возросло число случаев мошенничества с электронными платежами

24.08.18 15:53

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

24 августа. Interfax-Russia.ru - В Генеральной прокуратуре РФ обратили внимание россиян на участившиеся случаи мошенничества с использованием электронных средств платежа.

"В первом полугодии 2018 года их число увеличилось в семь раз", - говорится в сообщении надзорного ведомства, переданном в "Интерфакс" в пятницу.

В качестве примера упоминается уголовное дело о мошеннических действиях, совершенных в отношении жительницы Калуги.

На ее телефон через одно из популярных приложений - мессенджеров поступило сообщение от неизвестного отправителя. Вместо номера сотового телефона отправителя отображалась эмблема крупного банковского учреждения.

"В тексте сообщалось, что со счета женщины якобы заказано списание крупной суммы денежных средств для оплаты покупок на интернет-сайте. Потерпевшей также предлагалось обратиться в службу безопасности банка, если она не совершала таких покупок. Женщина набрала указанный в сообщении номер телефона", - отметили в Генпрокуратуре.