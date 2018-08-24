Свыше 3 тонн растительной "нитратной" продукции сняты с продажи в Москве

24.08.18 16:31

© РИА Новости. Томас Тхайцук

24 августа. Interfax-Russia.ru - По данным ГБУ "Мосветобъединение", в 2018 году исследовано почти 630 тыс. проб растительной продукции, в которой нормируется максимально допустимый уровень нитратов, сообщили "Интерфаксу" в комитете ветеринарии столицы в пятницу.

"По результатам исследований выявлено более 200 случаев превышения допустимого уровня нитратов в овощах, корнеплодах, бахчевых и зелени. Ветеринарными специалистами не допущено к реализации более 3 тонн растительной продукции", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что внешне отличить на вид "нитратные" овощи практически невозможно, точно их можно определить по результатам лабораторных исследований. Чаще всего превышение нитратов выявляется в кабачках, картофеле, свекле, огурцах, моркови, огурцах.

"При возникновении вопросов покупатель вправе потребовать от продавца документы, подтверждающие ее качество и безопасность. Комитет ветеринарии настоятельно рекомендует не приобретать растительную продукцию, а также продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли и вдоль дорог", - добавили в ведомстве.