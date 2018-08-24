Двигатель самолета Red Wings рейса Уфа-Сочи загорелся из-за разрушения части компрессора

24.08.18 16:34

© РИА Новости. Максим Блинов

24 августа. Interfax-Russia.ru - Возгорание в левом двигателе самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявшего 22 августа рейс Уфа-Сочи, произошло вследствие разрушения лопаток компрессора высокого давления, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"Произошло разрушение лопаток компрессора высокого давления, примерно седьмая или девятая ступень. Разрушающиеся детали лопаток компрессора попали в зазор между ротором и статором. Это и привело к возникновению титанового пожара", - сказал А.Нерадько в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

По его словам, титановый пожар - редко встречающееся явление, при этом "экипаж Red Wings действовал слаженно".

"Росавиация представила и кабинный, и летный экипаж к награждению государственными наградами", - добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что 22 августа самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс 808 Уфа-Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту "Уфа" из-за возгорания левого двигателя. На борту находились 202 пассажира. Их эвакуировали с помощью надувных трапов спустя 7 минут после посадки самолета. Пострадавших нет. Позже часть пассажиров вылетала в пункт назначения резервным бортом.

По факту авиационного инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ). По основной версии следствия, причиной произошедшего явилась техническая неисправность воздушного судна.