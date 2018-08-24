Фонд имени Ахмата Кадырова перечислит 1млн руб на восстановление сгоревшей в Карелии церкви

24.08.18 16:55

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

24 августа. Interfax-Russia.ru - Миллион рублей будет перечислен из фонда имени Ахмата Кадырова на восстановление сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он написал в соцсетях, что фонд имени Ахмата Кадырова "принял решение перечислить на счёт восстановления храма один миллион рублей".

Сигнал о пожаре в Успенской церкви в Кондопоге поступил утром 10 августа. Памятник полностью сгорел. Возбуждены два уголовных дела по ч.1 ст.243 и ч.2 ст.167 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, и умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка, который приехал в Кондопогу из Петрозаводска к своим родственникам. В настоящее время подозреваемый находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД республики.