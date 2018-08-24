Свыше 3 тыс. полицейских, гвардейцев и охранников обеспечат порядок на двух футбольных матчах в Москве

24.08.18 16:58

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

24 августа. Interfax-Russia.ru - В предстоящие выходные правопорядок в Москве в ходе двух матчей чемпионата России по футболу обеспечат более 3 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.

На стадионе "Открытие Арена" ("Спартак") 25 августа состоится матч между командами "Спартак" и "Динамо", на стадионе "РЖД Арена" ("Локомотив") 26 августа - между командами "Локомотив" и "Анжи".

"Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью более 3 тыс. человек: около 2 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии, порядка 1,5 тыс. работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб, а также около 200 народных дружинников", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, к работе по обеспечению безопасности спортивных состязаний также привлекаются представители ГУ МЧС России по Москве и кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадионы и прилегающие территории.

"Правительство Москвы и полиция призывают зрителей соблюдать общественный порядок и напоминают, что на нарушителей порядка могут быть составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе по статье, предусматривающей запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований", - добавили в впресс-службе.