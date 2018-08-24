Alma Valley намерена в 2018 г сохранить выпуск вина на уровне прошлого года, несмотря на засуху

24.08.18 17:32

Фото пресс-службы винодельни

24 августа. Interfax-Russia.ru - Винодельческая компания Alma Valley (Бахчисарайский район, Крым) планирует в текущем году произвести 1,2 млн бутылок вина, как и годом ранее, несмотря на прогнозируемое снижение урожая винограда из-за засухи в регионе, сообщил "Интерфаксу" директор по развитию компании Алексей Сапсай.

"В 2018 году планируется сохранить уровень производства на уровне 2017 года - порядка 1,2 млн бутылок 0,75 л. Небольшой дефицит урожая компенсируем закупкой винограда у соседних хозяйств, с которыми мы работаем на долгосрочной основе", - сказал А.Сапсай.

По его информации, Alma Valley в 2018 году ожидает урожайность винограда ниже среднего. "В 2017 году урожайность была выше примерно на 30% за счет существенной разницы в погодных условиях: 2017 год - довольно богатый на осадки, 2018 - более засушливый", - уточнил директор по развитию Alma Valley.

Площадь виноградников компании составляет 270 га, все находятся в Бахчисарайском районе, в долине реки Альма. Из них плодоносящих - 163 га.

Alma Valley начала уборку винограда в нынешнем году ближе к середине августа, планирует "максимально растянуть сбор".

"Грозди и ягоды небольшие, несмотря на засушливое лето, сохранили свежесть и имеют отличный ароматический потенциал. Близится сентябрь, и мы рассчитываем на прохладную осень для длительного созревания поздних красных сортов винограда. В прошлом году, последнее каберне мы убрали 16 ноября", - отметил А.Сапсай.

Винодельческое хозяйство Alma Valley введено в 2013 году, выпускает около 1 млн бутылок вина в год и имеет потенциальную производственную мощность до 3 млн бутылок.