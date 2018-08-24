Инвесторы вложили 1,3 млрд руб в проекты государственно-частного партнерства в Калужской области

24.08.18 17:56

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

24 августа. Interfax-Russia.ru - Порядка 1,3 млрд рублей вложено в 22 проекта в области государственно-частного партнерства (ГЧП) , которые реализованы в Калужской области с 2011 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

В ближайшее время планируется заключить еще 12 соглашений.

"Через этот (ГЧП - ИФ) механизм государство переходит на новый вид управления своей собственностью. При этом особенно важно, что, вступая в партнерство с бизнесом, государство не только привлекает его финансовые ресурсы, но и дает возможность предпринимателям реализовать свои идеи, применить на практике опыт, порой, уникальный", - привод пресс-служба слова директора Центра государственно-частного партнерства Калужской области Анны Лукиной.

Один из самых успешных примеров ГЧП в регионе - аэропорт Орешково. С 2016 года его восстановлением на основе механизма ГЧП занимается региональная общественная организация - Авиационно-спортивный клуб "Альбатрос-аэро". В восстановление аэропорта инвестировано около 210 млн рублей.

Здесь создают современный центр малой авиации и музей техники, а также зону для семейного отдыха и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к истории страны. На аэродроме уже проводят экскурсии для всех желающих. В планах - развитие авиационных видов спорта и обучение молодежи техническим дисциплинам.

Проекты ГЧП в Калужской области действуют в жилищно-коммунальной и транспортной сферах, культуре, а также в здравоохранении. В их числе также пока единственный в стране центр судебно-медицинской экспертизы и реконструкция Дома-музея Усадьбы Гончаровых в Полотняном заводе.