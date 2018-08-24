Первый в России электробусный маршрут пройдет в Москве от ВДНХ до Алтуфьево

24.08.18 18:01

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 августа. Interfax-Russia.ru - Первый в России регулярный маршрут электробуса будет запущен в Москве 1 сентября от ВДНХ в район Алтуфьево.

"Электробусы запустим даже раньше намеченного срока. 1 сентября московские электробусы пойдут по маршруту N73 от ВДНХ до Алтуфьево", - написал С.Собянин в Твиттере в пятницу.

Он напомнил, что первый месяц проезд в электробусах будет бесплатным для всех пассажиров.

Ранее предполагалось, что электробусы с пассажирами запустят 3 сентября.

Маршрут электробуса пройдет по улице Академика Королева, Ботанической улице и практически по всей длине Алтуфьевского шоссе.