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27.08.18 08:29
Режим ЧС регионального значения введен в четырех районах Приморья из-за паводка
Ранее режим ЧС был введен в Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районах.
По данным на 13.00 27 августа, подтопленными остаются 11 населенных пунктов в Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районах. Здесь пострадали от паводка 213 жилых домов и 297 придомовых территорий. Также 10 домов подтоплены в Надеждинском районе.
По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, пик паводка проходит по территории Октябрьского района. Ситуация в ближайшее время должна стабилизироваться, ожидается спад воды на реке Раздольная.
К вечеру понедельника, 27 августа, прогнозируется пик паводка в Уссурийском городском округе и к утру 28 августа он может выйти на Надеждинский район.
Как сообщалось, Приморье оказалось под влиянием тропических тайфунов Soulik и Cimaron. Они принесли в регион дожди, ветер и волны. В некоторых районах выпало более месячной нормы осадков. Ливни привели к резкому подъему уровня воды в реках.
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