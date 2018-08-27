Карантин из-за пораженного опасным вредителем картофеля введен на Камчатке

27.08.18 08:38

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

27 августа. Interfax-Russia.ru - Фермерский участок и прилегающая земля в Елизовском районе Камчатки объявлены Россельхознадзором карантинной зоной из-за картофеля, пораженного золотистой картофельной нематодой, сообщает в понедельник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.

"Приказом Управления на зараженном участке площадью 5,61 га введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинному объекту "золотистая картофельная нематода" на общей площади 81 га", - говорится в сообщении.

Установлено, что фермер не известил Управление Россельхознадзора о карантинном объекте, который ранее выявило Федеральное государственное ьбджетное учреждение "Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория".

"Тем самым фермер создал угрозу распространения золотистой картофельной нематоды по территории края. Более того, выяснилось, что арендуемый земельный участок фермер не обследует на выявление карантинных объектов, нарушая этим карантинное законодательство", - отмечает пресс-служба.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

"Специалисты Россельхознадзора разработали программу локализации очага золотистой картофельной нематоды и ликвидации популяции карантинного объекта в новой карантинной фитосанитарной зоне. В частности, запрещается использование и продажа всего семенного картофеля, выращенного в очаге заражения", - подчеркивается в сообщении.

Картофельные нематоды - мельчайшие червячки, питающиеся соком клубней картофеля и являющиеся возбудителями бурой бактериальной гнили. Их причисляют к наиболее опасным карантинным вредителям.