Крупный туристический проект начнут реализовывать в Магаданской области в 2019 году

27.08.18 08:47

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27 августа. Interfax-Russia.ru - Магаданская область планирует создание туристического комплекса на острове Завьялова, который станет крупнейшим в регионе, сообщает управление информационной политики области.

"Региону нужен план развития туризма, нужны конкретные проекты, например, как остров Завьялова. А нашим рупором может стать, в том числе, и Русское географическое общество. Убежден, для решения таких задач мы получим внимание и поддержку", - сказал врио губернатора области Сергей Носов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, наиболее перспективным проектом в настоящее время считается создание зоны отдыха на острове Завьялова. Инвестор планирует построить здесь турбазу и пристань. Беспрецедентным станет заселение острова новыми животными - из Якутии в Магадан уже доставлены 25 овцебыков. Последний раз на территории современной Магаданской области они жили ещё во времена мамонтов. На очереди - северные олени и снежные бараны.

"Мы хотим сделать туристический комплекс, связанный и с рыбалкой, и с прочими видами отдыха. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке уже представим полноценный проект, визуализацию. В течение трех лет будем заниматься строительством, но первых гостей можем принять и раньше. Самое главное - природа - она уже в наличии", - цитируются в сообщении слова инвестора, депутата Магаданской областной думы Игоря Донцова.

Ускорить развитие туристической отрасли могут якорные инвестиционные проекты. Их реализации как раз призвано помогать Русское географическое общество.

"Ростуризм и Русское географическое общество не так давно подписали соглашение. Документ предполагает развитие внутренних туристических маршрутов, в том числе на Дальнем Востоке и на Колыме. Главная задача сегодня - стать одними из первых, кто попадет в перечень. Тогда о нашем уникальном крае узнает большее количество людей", - приводит управление слова председателя Магаданского регионального отделения Русского географического общества Александра Нестеровича.

По данным управления, заседание Попечительского совета Русского географического общества, который возглавляет президент РФ, пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года. Сергей Носов возглавил попечительский совет Магаданского отделения Русского географического общества. К этому времени Магаданское региональное отделение должно сформировать стратегию развития туристической отрасли.

В 2017 году Колыму посетили более 2000 человек. Основной турпоток идет из таких стран, как США, Германия, Франция, Польша, Чехия. Нередки туристические поездки граждан Австралии, Дании, Новой Зеландии, а также стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Беларусь). В последние полтора года вырос интерес со стороны туристов из стран Юго-Восточной Азии: Японии, Китая, Южной Кореи и КНДР.