Около 40 млрд рублей необходимо вложить во все объекты туристического кластера в Белокурихе

27.08.18 09:34

© РИА Новости. Михаил Мордасов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Около 40 млрд. рублей необходимо вложить во всех объекты туристического кластера в Белокурихе (Алтайский край), считает заместитель гендиректора по стратегическому развитию АО "Курорт Белокуриха" Олег Акимов.

"В кластере в настоящий момент уже 40 объектов и по-прежнему нужны инвесторы. По нашим подсчетам, надо вложить 40 млрд. рублей, чтобы получился высококлассный курорт. (...) Сдерживающим фактором для развития являются сложности в логистике и удаленность аэропорта" ,- сказал О.Акимов в рамках круглого стола по развитию курорта.

Он отметил, что перед курортом стоит задача увеличения числа иностранных туристов, в частности - из Европы. Так, в настоящее время основное число отдыхающих составляют жители сибирских регионов, а число европейских туристов не превышает 1%. При этом ежегодно в трех санаториях сети АО "Курорт Белокуриха" отдыхают более 32 тыс. человек.

"Мы постоянно занимаемся увеличением объема предоставляемых курортом услуг. Мы понимаем, что клиенты с высокими доходами хотели бы жить в небольших коттеджах и получать процедуры именно там. Пока это невозможно. Концепция субкластера "Белокуриха-2" как раз основана на том, чтобы гости могли получать эти же услуги, но проживая в объектах размещения небольшой этажности, с возможностью использовать новую, более насыщенную воду из источников. Там (на "Белокурихе-2" - ИФ), конечно, нужно ставить санаторий", - подчеркнул О.Акимов.

На территории субкластера "Белокуриха-2" также будет и собственная горнолыжная трасса, которая откроется в 2019 году. Необходимость ее строительства обусловлена тем, что существующие горнолыжные трассы в Белокурихе переполнены отдыхающими.