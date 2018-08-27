София Ротару заявляет, что проблемы со здоровьем уже позади

27.08.18 09:45

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

27 августа. Interfax-Russia.ru - Певица София Ротару заявила в воскресенье, что чувствует себя хорошо.

Накануне башкирские СМИ сообщили, что 71-летняя С.Ротару была госпитализирована в реанимацию одной из больниц в Уфе.

"Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!", - написала артистка на своей странице в Инстаграм.

В столице Башкирии С.Ротару, пишут СМИ, выступала на корпоративной вечеринке. Инцидент случился поздно вечером: у певицы поднялось давление.