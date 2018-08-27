Арестованы организаторы "финансовой пирамиды" из Пензы, обманувшие клиентов на 1 млдр рублей

27.08.18 09:56

© РИА Новости. Анастасия Петракова

27 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции пресекли в Пензенской области деятельность преступного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании так называемой "финансовой пирамиды", сообщается в понедельник на сайте МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"По предварительным данным, количество пострадавших превышает три тысячи человек, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей", - подчеркнула И.Волк.

Подельники с 2012 года брали у граждан деньги, обещая высокие дивиденды - до 60% в год, - за счет инвестиций в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости.

При этом, отметила И.Волк, никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых клиентов. Всего на территории шести субъектов России действовало девять филиалов, объединенных общим центром управления в Пензе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 210 (организация преступного сообщества) УК РФ.

"Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела", - добавила официальный представитель МВД РФ.