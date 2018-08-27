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27.08.18 10:11
Суд признал банкротом владельца Камбарского машзавода в Удмуртии
"Признать требования Россельхозбанка к должнику индивидуальному предпринимателю Еремееву Василию Владиславовичу обоснованными. Ввести процедуру реструктуризации долгов", - говорится в судебном определении.
На все имущество индивидуального предпринимателя наложен арест, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание.
Финансовым управляющим ИП В.В. Еремеева назначен член Ассоциации "Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (СРО ААУ "Евросиб") Александр Шматала. Заседание по утверждению плана реструктуризации долгов предпринимателя назначено на 30 января 2019 года.
В судебном определении сообщается, что задолженность В.Еремеева перед РСХБ составляет 419,1 млн рублей, в том числе 360 млн рублей срочного основного долга, 33,7 млн рублей просроченного основного долга, 19,2 млн рублей просроченных процентов, 8,7 млн рублей процентов по мировому соглашению, 5,2 млн рублей неустойки.
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