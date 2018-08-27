МЧС продолжает поиски пропавших на Иовском водохранилище людей

27.08.18 10:20

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

д27 августа. Interfax-Russia.ru - На Иовском водохранилище (Зареченск, Кандалакшский район, Мурманская область) продолжаются поиски двух людей, которые пропали 19 августа; тела троих из этой лодки были обнаружены ранее.

"Поисково-спасательные работы на Иовском водохранилище продолжаются, речи об их прекращении не идет. Найти пропавших пока не удалось", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Работу спасателей осложняет плохая погода, добавили в региональном главке МЧС.

Ранее источник "Интерфакса" в экстренных службах региона сообщил, что на Иовском водохранилище при невыясненных обстоятельствах утонули пять человек, включая пятилетнего ребенка. По его данным, в результате поисковых работ были обнаружены тела двух взрослых и мальчика.

К поискам двух человек привлечены силы МЧС и аварийно-спасательных отрядов, в том числе водолазные группы.

По факту гибели людей на воде региональное управление СКР возбудило и расследует уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, 18 августа местный житель 1980 года рождения с братом 1983 года рождения на своей лодке отправился на правый берег губы Пирттилакши Иовского водохранилища. На месте отдыха также находились их знакомые - женщины 1983 и 1988 годов рождения с пятилетним ребенком, тоже жители Зареченска. На следующий день отдыхающие хотели перебраться через водохранилище к причалу Зареченска, но в условиях высокой волны и шквалистого ветра лодка с пятью людьми на борту перевернулась. Все люди в лодке были без спасательных жилетов.

Следствие подтверждает обнаружение тел трех человек, включая ребенка.