Археологи нашли в Новгороде берестяную грамоту № 1111

27.08.18 10:27

© РИА Новости. Александр Вильф

27 августа. Interfax-Russia.ru - Археологи нашли в Великом Новгороде "юбилейную" древнерусскую берестяную грамоту № 1111, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском госмузее-заповеднике (ГМЗ).

"Грамота была найдена на базовом для нашей археологической экспедиции Троицком раскопе в культурном слое средины XIV века", - сказал собеседник агентства.

Текст грамоты еще изучается учеными.

Согласно информации ГМЗ, "юбилейная" берестяная грамота стала десятым "посланием из прошлого", найденным на новгородской земле в текущем полевом сезоне.

Троицкий раскоп расположен к югу от Кремля в историческом центре города. Работы на нем ученые ведут с 1973 года.

Раскоп дал ученым тысячи ценных находок. В их числе - уникальная "Псалтирь", древнейший в мире памятник славянской письменности (рубеж X-XI веков), а также более 450 древнерусских берестяных грамот.