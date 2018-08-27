Более сотни сельских домов культуры восстановят на Вологодчине в течение пяти лет

27.08.18 10:36

© РИА Новости. Антон Денисов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Более сотни домов культуры по всей Вологодской области будут восстановлены в рамках губернаторской программы "Сельский дом культуры", сообщает пресс-служба главы региона Олега Кувшинникова.

"Проект "Местный дом культуры" доказал свою эффективность. Поэтому мною принято решение о запуске регионального проекта "Сельский дом культуры", который будет комплексно решать задачу развития культурно-досуговых учреждений в Вологодской области", - цитирует пресс-служба О.Кувшинникова.

По его словам, за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования ежегодно будет осуществляться капитальный ремонт одного дома культуры в каждом районе.

"Проект рассчитан на 5 лет. Всего мы планируем отремонтировать порядка 130 культурных центров", - добавил губернатор.

Глава Вологодчины поручил департаменту культуры и туризма разработать правила предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на софинансирование расходных обязательств на проведение капитальных ремонтов домов культуры, находящихся на территории сельских и городских поселений.

Также О.Кувшинников поручил главам муниципальных районов определить приоритетные объекты по проведению капитальных ремонтов домов культуры, подготовить проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы и принять участие в региональном проекте.