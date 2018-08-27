Гибель пяти человек в ДТП под Тулой будут расследовать в рамках уголовного дела

27.08.18 10:48

© РИА Новости. Андрей Стенин

27 августа. Interfax-Russia.ru - По факту гибели пяти человек в автоварии в Щекинском районе Тульской области возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в УМВД региона.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщалось, вечером 24 августа на 200-м километре автодороги "Крым" автомобиль КАМАЗ, груженный зерном, столкнулся с легковой машиной "Лада Приора".

В результате лобового столкновения погибли четверо пассажиров легковой машины, водитель с тяжёлыми травмами был госпитализирован. Позже он скончался в больнице.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд легковой машины на встречную полосу.