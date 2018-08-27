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27.08.18 11:10
Собянин и губернатор Владимирской утвердили новую программу сотрудничества на 2018-2022 годы
Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Церемония подписания прошла в воскресенье во Владимире, отмечающем в эти выходные свой день рождения.
"С каждым годом все больше и больше туристов приезжает во Владимир, во Владимирскую область. Я вижу, как она динамично развивается. Для нас это очень важный традиционный партнёр. За последние годы, после того как было подписано соглашение о сотрудничестве, мы сделали серьезный шаг вперёд - на 85% увеличился товарооборот, а количество поставок продовольствия и промышленной продукции в Москву увеличилось более чем в два раза", - сказал С.Собянин.
Он отметил, что на фоне ограничений поставок продовольствия из Европы в 2014-2015 годах Владимирская область увеличила поставки своей продукции на столичный рынок.
"Это наполнило московский рынок и москвичи не почувствовали ограничений в номенклатуре и качестве поставки продукции", - сказал мэр Москвы.
"Я Светлану Юрьевну (Орлову) знаю очень давно, когда она ещё работала в Государственной Думе, в Совете Федерации, и, честно говоря, я не очень предполагал, что она с таким энтузиазмом возьмётся за работу в очень непростой, сложной области. (. . .) Любая область может позавидовать такому губернатору", - сказал С.Собянин.
Он также отметил, что два региона сотрудничают не только в области экономики и развития туризма, но в здравоохранении. "За эти годы благодаря нашему сотрудничеству мы пролечили более 40 тыс. владимирцев, причём это высокотехнологичная, сложная медицинская помощь. Благодаря этому спасены тысячи жизней", - подчеркнул мэр столицы.
По его словам, подписанный документ предполагает сотрудничество в самых различных сферах - и в экономике, и в образовании, и в здравоохранении, и в культуре, и в туризме.
"Нет ни одной сферы, где мы бы не выстроили взаимовыгодное сотрудничество", - резюмировал С.Собянин.
С.Орлова также отметила наращивание объемов поставки продукции Владимирской области в Москву, активное сотрудничество по социальным вопросам, а также популярность достопримечательностей региона среди туристов из Москвы.
Более того, в летний период во Владимирской области отдыхают сони тысяч дачников из Москвы.
"Для нас Москва - это не просто партнёр, это огромные рынки, перспективы развития", - подчеркнула губернатор.
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