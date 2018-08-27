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27.08.18 11:28

Башкирия намерена удвоить производство молока и привлечь до 60 млрд руб. инвестиций к 2030 году

© РИА Новости. Максим Богодвид
27 августа. Interfax-Russia.ru - Башкирия разработала комплексную программу развития молочной отрасли до 2020 года и на период до 2030 года, согласно которой рассчитывает увеличить производство товарного молока по сравнению с 2016 годом в 2,1 раза - до 1,5 млн тонн.

Согласно проекту программы, представленному в рамках деловой части фестиваля "Молочная страна" в субботу в Уфе, объем инвестиций в развитие отрасли к 2020 году составит 29,4 млрд рублей, поголовье дойного стада вырастет на 5%, число рабочих мест - на 1 тыс.

К 2030 году объем вложений составит 32,3 млрд рублей, объем выпуска молочной продукции увеличится на 50%, поголовье - на 10%, число рабочих мест - на 1,7 тыс.

"Мы ставим себе очень амбициозные цели. Во-первых, индустриализировать нашу молочную отрасль, к 2030 году получить не менее 25-30 крупных промышленных животноводческих комплексов, перевести на следующий уровень развития те хозяйства, которые уже есть. Кроме того, к 2030 году мы должны стать сырной столицей РФ. Мы будем развиваться системно, у нас есть понимание, как это сделать", - прокомментировал документ заместитель главы регионального правительства Ильшат Фазрахманов.

Программа, в частности, предусматривает увеличение доли крупных молочных ферм индустриального типа с 6% (в 2016 году) до 30% (к 2030 году), максимальную капитализацию добавленной стоимости на территории региона через увеличение глубины переработки продукции, повышение эффективности господдержки и доходности сельскохозяйственных организаций, стабилизацию социально-экономическое развития села.

По словам И.Фазрахманова, в настоящее время потенциал региона по производству товарного молока реализован лишь на 70%, что во многом обусловлено разрозненностью сектора и большим количеством мелких хозяйств при слабой индустриализации отрасли.

Также, отметил он, в регионе нет стабильного и системного управления хозяйством. "Сейчас все замыкается на одном человеке - на руководителе сельхозпредприятия, на собственнике, который генерирует и развивает свои идеи совершенствования бизнеса. При отсутствии такового весь бизнес рушится. Если мы уберем ручное управление, отрегулируем, как в Европе, системную работу, когда процессы не будут зависеть от одного человека, а будет работать система, тогда начнется настоящее развитие бизнеса", - пояснил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Башкирия по итогам 2018 года может произвести 1,75 млн тонн молока. Основную долю - 95-98% - общего объема молока в республике производят малые сельскохозяйственные предприятия.

Восьмой ежегодный всероссийский фестиваль молока и молочной продукции "Молочная страна" прошел в Уфе 25 августа.

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