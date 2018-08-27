Машина с погибшим и пострадавшим пассажирами обнаружена на трассе в Ленобласти

27.08.18 11:46

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 августа. Interfax-Russia.ru - В Ленинградской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель, а его пассажир несколько дней находился рядом, не имея возможности попросить о помощи.

Как сообщили "Интерфаксу" в УГИБДД региона, утром в воскресенье на телефон дежурного поступило сообщение от очевидцев в обнаружении автомобиля у дороги в Выборгском районе.

"Сообщили, что в кювете находится автомобиль "Фольксваген", в нем труп водителя и пострадавший пассажир. Его состояние изначально оценивалось как тяжелое", - сказал собеседник.

В УГИБДД добавили, что сам пострадавший сообщил, что ДТП произошло еще 22 августа, и все это время он находился в автомобиле рядом с жертвой.

"Пока эта информация принята как предварительная. Пострадавший может теряться во времени", - отметил собеседник.