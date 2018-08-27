|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.08.18 11:46
Машина с погибшим и пострадавшим пассажирами обнаружена на трассе в Ленобласти
Как сообщили "Интерфаксу" в УГИБДД региона, утром в воскресенье на телефон дежурного поступило сообщение от очевидцев в обнаружении автомобиля у дороги в Выборгском районе.
"Сообщили, что в кювете находится автомобиль "Фольксваген", в нем труп водителя и пострадавший пассажир. Его состояние изначально оценивалось как тяжелое", - сказал собеседник.
В УГИБДД добавили, что сам пострадавший сообщил, что ДТП произошло еще 22 августа, и все это время он находился в автомобиле рядом с жертвой.
"Пока эта информация принята как предварительная. Пострадавший может теряться во времени", - отметил собеседник.
|
Interfax-Russia.ru – Первую хрущевку снесли в Москве по программе реновации. Всего в столице предполагается снести более 5 тыс. домов и расселить в новое жилье порядка миллиона жителей.
.
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket