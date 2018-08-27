Режим ЧС введен в двух районах Иркутской области из-за гибели посевов от засухи

27.08.18 12:01

© РИА Новости. Алексей Дружинин

27 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в понедельник ввел режим чрезвычайной ситуации в Боханском и Усольском районах региона, сообщила пресс-служба облправительства.

"В связи гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате почвенной засухи в Боханском и Усольском районах введен режим ЧС. Соответствующий указ подписал губернатор", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали посевы шести сельхозпроизводителей - трех в Боханском и трех - в Усольском районе.

В настоящее время министерство сельского хозяйства региона совместно с независимыми экспертами оценивает площадь погибших посевов и объем ущерба аграриям.

Согласно указу губернатора, руководителем ликвидации ЧС назначен председатель облправительства Руслан Болотов.