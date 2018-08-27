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27.08.18 12:01
Режим ЧС введен в двух районах Иркутской области из-за гибели посевов от засухи
"В связи гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате почвенной засухи в Боханском и Усольском районах введен режим ЧС. Соответствующий указ подписал губернатор", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадали посевы шести сельхозпроизводителей - трех в Боханском и трех - в Усольском районе.
В настоящее время министерство сельского хозяйства региона совместно с независимыми экспертами оценивает площадь погибших посевов и объем ущерба аграриям.
Согласно указу губернатора, руководителем ликвидации ЧС назначен председатель облправительства Руслан Болотов.
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