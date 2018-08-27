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27.08.18 12:13
Глава Серпуховского района Подмосковья Шестун стал фигурантом еще одного уголовного дела
"Сегодня звонил следователь и подтвердил сведения, оглашенные в СМИ. Сказал, что соответствующие документы отправлены нам по почте", - сообщила Ю.Шестун агентству в понедельник.
Она подчеркнула, что ни ее, ни адвокатов супруга "не извещали о предъявлении новых обвинений или что-то в этом роде".
Ранее в ряде СМИ появилось информация о том, что следствие подозревает А.Шестуна в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1).
В настоящее время чиновник находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
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