Третьи сутки тушат лесной пожар во Владимирской области

27.08.18 12:34

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 августа. Interfax-Russia.ru - Природный пожар в Петушинском районе Владимирской области до сих пор не потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Этот пожар стал самым крупным в регионе в этом году", - подчеркнул собеседник агентства.

В настоящее время площадь, пройденная огнем, составляет порядка 400 гектаров, площадь активного тления травяной подстилки - 200 гектаров.

Из-за природного пожара по-прежнему сохраняется задымление на федеральной трассе М-7 "Волга" и в некоторых населенных пунктах Петушинского района.

"Однако уровень предельно допустимая концентрации вредных веществ в воздухе не превышен. Угрозы населению нет", - подчеркнули в пресс-службе.

Группировка сил и средств, занимающаяся тушением пожара, была увеличена до 501 человека, в их распоряжении имеется 73 единиц техники, в том числе от МЧС России - 159 человек, 39 единиц техники. Активно применяется авиация.

Как сообщалось, в субботу был обнаружен очаг низового лесного пожара в 119-м квартале Костеровского филиала Федерального государственного автономного учреждения "Оборонлес" Министерства обороны РФ, в 15 километрах юго-восточнее населенного пункта Клязменский. Тогда площадь тления травяной подстилки составляла 150 гектаров. ГУ МЧС России по Владимирской области было переведено в режим повышенной готовности. К вечеру воскресенья пожар был локализован.

Работы по тушению находится на личном контроле губернатора Владимирской области Светланы Орловой.