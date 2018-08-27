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27.08.18 12:43
Спасатели эвакуируют с Эльбруса тело волгоградского альпиниста, которого искали с 6 августа
"В течение часа группа спасателей из Карачаево-Черкесии в составе семи человек выдвинется в горы. По предварительной информации, тело альпиниста находится в сложной высокогорной местности на высоте 4,4 тыс. метров на леднике Битюк Тюбе", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник ГУ МЧС России по КЧР.
Он пояснил, что с 6 августа спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России ведут поисковые работы по розыску пропавшего альпиниста из Волгограда, который, со слов жены, должен был вернуться после восхождения на гору Эльбрус со стороны Кабардино-Балкарии.
В поисково-спасательных подразделениях альпинист зарегистрирован не был.
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