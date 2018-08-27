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27.08.18 12:56

Крымский банк РНКБ планирует открывать офисы в других регионах России

© РИА Новости. Владимир Астапкович
27 августа. Interfax-Russia.ru - Базирующийся в Крыму Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) планирует открывать отделения в других регионах России и развивать бизнес в материковой части страны, сообщил журналистам председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

В настоящее время, за исключением Крыма, банк представлен только двумя офисами в Москве.

"У нас сейчас стоит на повестке дня задача - мы выходим на материк. То есть мы выходим, соответственно, за пределы Крыма и Краснодарского края и достаточно активно будем развиваться. Сейчас уже готовимся к открытию первого офиса в Санкт-Петербурге", - сказал М.Якунин. На данный момент РНКБ не представлен в Краснодарском крае, это один из ближайших территориально к Крыму регионов РФ.

По его словам, банк будет ориентироваться в том числе на своих существующих корпоративных клиентов, многие из которых расширяют свой бизнес на материковую Россию. По словам финансиста, другие компании, наоборот, выходят в Крым и хотели бы обслуживаться в банке сразу в нескольких регионах.

"Первые точки мы откроем в этом году, первый зарплатный проект будет в этом году", - отметил глава совета директоров. Он также уточнил, что в рознице банк будет прежде всего работать с сотрудниками компаний, с которыми реализуется зарплатный проект или которые обслуживаются в банке как корпоративные заемщики. Кроме Санкт-Петербурга, рассматриваются и другие города присутствия.

"Прежде всего, это Южный федеральный округ. Я думаю, Ростов - да, Минеральные воды, Ставропольский край. Будем, в первую очередь, открываться в Южном федеральном округе", - сообщил М.Якунин. Один из возможных городов присутствия - Пермь. По словам главы совета директоров банка, расширение бизнеса позволит кредитной организации диверсифицировать бизнес и повысить устойчивость. "Порядка 5 отделений на ближайший квартал-два планируем", - отметил М.Якунин, говоря о сроках открытия новых отделений в материковой России.

РНКБ - системообразующий банк Крыма. До марта 2014 года его владельцем был Банк Москвы. После присоединения Крыма к России банк был продан предприятию "Вода Крыма", принадлежащему правительству Крыма, которое в январе 2015 года вышло из капитала РНКБ, а конечными собственниками банка стали пять физлиц. Через год, в январе 2016 года, банк перешел в собственность РФ в лице Росимущества.

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