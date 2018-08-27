Малое число "зайцев" позволяет убрать турникеты из московского транспорта - кандидат в мэры Собянин

27.08.18 13:07

© РИА Новости. Владимир Федоренко

27 августа. Interfax-Russia.ru - Значительное снижение доли безбилетников в московском общественном транспорте позволяет сделать его безтурникетным, заявил кандидат на пост мэра столицы Сергей Собянин на встрече с коллективом ООО "Объединенные кондитеры" в понедельник.

"Раньше боялись открывать все двери, потому что каждый четвертый пассажир был безбилетником", - сказал он.

При этом, по его словам, уменьшение доходов предприятия на четверть приводит к его банкротству.

"То же самое происходит с транспортными предприятиями, они живут от выручки. Когда такое количество "зайцев", то естественно, экономика предприятия хуже, зарплаты меньше, подвижной состав не обновляется", - отметил С.Собянин.

За последние годы, рассказал он, в городском транспорте Москвы была налажена система службы контроля, сам подвижной состав наземного транспорта обновился.

"Люди привыкли и практически на сто процентов стали оплачивать свой проезд, поэтому мы вначале в трамваях, больших автобусах, а с 1 сентября - во всем московском транспорте распахнем двери, заходите в любые", - добавил С.Собянин.