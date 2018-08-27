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27.08.18 13:07
Малое число "зайцев" позволяет убрать турникеты из московского транспорта - кандидат в мэры Собянин
"Раньше боялись открывать все двери, потому что каждый четвертый пассажир был безбилетником", - сказал он.
При этом, по его словам, уменьшение доходов предприятия на четверть приводит к его банкротству.
"То же самое происходит с транспортными предприятиями, они живут от выручки. Когда такое количество "зайцев", то естественно, экономика предприятия хуже, зарплаты меньше, подвижной состав не обновляется", - отметил С.Собянин.
За последние годы, рассказал он, в городском транспорте Москвы была налажена система службы контроля, сам подвижной состав наземного транспорта обновился.
"Люди привыкли и практически на сто процентов стали оплачивать свой проезд, поэтому мы вначале в трамваях, больших автобусах, а с 1 сентября - во всем московском транспорте распахнем двери, заходите в любые", - добавил С.Собянин.
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