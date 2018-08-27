Поезд "Город образования" запустили в московском метро

27.08.18 13:18

© РИА Новости. Алексей Куденко

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС-МОСКВА - Новый тематический поезд "Город образования", посвященный предстоящему Дню знаний, вышел в понедельник на Калужско-Рижскую линию столичного метрополитена.

"В преддверии Дня знаний и форума "Город образования" Московский метрополитен сделал нам подарок, сегодня на линию выйдет новый тематический поезд, посвященный московскому образованию, мы ожидаем, что он перевезет более 250 тысяч человек", - сказал в понедельник на церемонии запуска поезда директор "Московского центра качества образования" Павел Кузьмин.

По его словам, особый дизайн вагонов поможет пассажирам узнать больше о системе образования в столице, ее достижениях и развитии.

"Вагоны разные, один из вагонов посвящен Всероссийской олимпиаде школьников. Пассажиры смогут узнать о том, какие места занимали на ней московские школьники в предыдущие годы. Другой вагон расскажет о Московской электронной школе, есть вагон, который рассказывает об Едином государственном экзамене. В целом о московском образовании можно узнать в первом вагоне", - сказал П.Кузьмин.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро, новый именной состав - совместный проект Московского метрополитена и департамента образования столицы.

"На одной из самых востребованных линий метро, Калужско-Рижской, сегодня появился тематический поезд "Город образования". За месяц он расскажет более чем 500 тысячам пассажиров об одноименном международном форуме, "олимпиаде мегаполисов", а также напомнит о начале нового учебного года", - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Борта восьмивагонного поезда оформлены в стиле официальной символики форума "Город образования". В дизайне также упоминается его название, даты и место проведения. Например, в одном из вагонов пассажиры смогут узнать, насколько выросло с 2010 года количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, а также какое место в мире занимает система образования Москвы.

Оформление интерьеров остальных вагонов посвящено предпрофессиональному, профессиональному и дополнительному образованию, Московской электронной школе, международным достижениям столичных учеников, сказали в пресс-службе подземки.