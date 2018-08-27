Более 10 тыс. человек побывали на "Атмановских кулачках" в Тамбовской области

27.08.18 13:22

Фото Александры Лоскутовой/"Интерфакс"

27 августа. Interfax-Russia.ru - Восьмой фестиваль традиционных русских игр "Атмановские кулачки" прошел в минувшие выходные в селе Атманов Угол Тамбовской области.

"Мы приняли более 10 тысяч гостей и участников праздника в эти выходные. Приехали они из 20 регионов. Те, кто участвовал непосредственно в состязаниях, прибыли из Москвы, Московской области, Белгорода, Старого Оскола, Пензы, Орла, Курска, Тульской области, с юга России", - сообщил журналистам соорганизатор фестиваля "Атманские кулачки" Анатолий Теодорадзе.

"Атмановские кулачки" - это единственные сохранившиеся в России аутентичные русские традиционные игры, известные еще с 1648 года и проходившие до конца 1980-х годов. Старинную забаву вновь возродили в 2008 году после 20-летнего перерыва.

Праздник по традиции приурочен к Успению Пресвятой Богородицы - престольному празднику села.

"Мы долго изучали традицию русского кулачного боя и выбрали село Атманов Угол, так как здесь этот вид национального спорта сохранился практически в аутентичном виде. Местные жители показывали сохранившиеся старинные приемы боя на кулаках, а мы по их рассказам, по архивным источникам восстановили весь процесс - как это происходило на Руси с XVII века", - отметил А.Теодорадзе.

В этом году в кулачных боях "стенка на стенку" принимали участие как спортивные команды бойцов в экипировке, так и зрители. Задачей боя было прогнать команду соперников на их сторону игрового поля. Бой закончился "замирением", награждением участников и общей трапезой.

"У нас прошли традиционные состязания по игре в "русский мяч", борьба "за вороток", а главным событием стал кулачный бой "стенка на стенку" по народным правилам и соревнования силачей из Эстонии, Молдавии, Белоруссии и Азербайджана, которым бросили вызов наши российские атлеты", - рассказал А.Теодорадзе.

Отдельной частью программы стали состязания гармонистов, плясунов и исполнителей частушек - так называемое курагодное (хороводное) гуляние "Боярское колесо", где участники соревновались по кругу, а зрители могли присоединиться к плясунам и исполнителям частушек.

Гости фестиваля могли также посоревноваться в традиционных русских забавах - рюхах, лапте, стрельбе из лука и рогаток, перетягивании палки, клюшковании, а также покататься на старинных качелях и деревянной карусели.

Завершились традиционные русские кулачные игры выступлением фолк-группы "Партизан FM".

В 2013 году Минкультуры РФ внесло "Атмановские кулачки" в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. В 2015 году фестиваль получил национальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards. Игры вошли в престижный всероссийский перечень событийных мероприятий "Национальное событие - 2016".