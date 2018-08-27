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27.08.18 13:31

Программа расселения аварийного жилья в РФ будет продолжена - Путин

© РИА Новости. Виталий Аньков
27 августа. Interfax-Russia.ru - Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы эту программу будем продолжать. Кемерово - это один из регионов, где эта проблема большая, застарелая, но, кстати говоря, все-таки расселили достаточно много аварийного жилья. Мы будем продолжать", - сказал он на встрече с рабочими угольного разреза "Черниговец".

Так глава государства отреагировал на слова одного из рабочих, пожаловавшегося ему на то, что власти Кемеровской области при расселении одного из ветхих домов не смогли выделить квартиры двум семьям, предупредив, чтоб те "готовились к зиме" в старом жилье.

По словам рабочего, в администрации заявили, что давать квартиры этим двум семьям не планируют.

"Они ошибаются", - отреагировал на эту реплику врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев, также присутствовавший на общении В.Путина с рабочими.

Президент, в свою очередь, выразил мнение, что "две квартиры это не такая большая проблема для Кемеровской области", заметив, что нынешний врио руководителя региона сумел полностью избавить бюджет области от долгов перед финансовыми и банковскими учреждениями.

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