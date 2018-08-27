Трое челябинцев задержаны по подозрению в похищении человека

27.08.18 13:42

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

27 августа. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Челябинска, подозреваемых в похищении человека, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР в понедельник.

По данным следствия, вечером в субботу трое жителей Челябинска в ходе бытового конфликта похитили мужчину, избили и вывезли на автомобиле в Еткульский район, где затем были задержаны сотрудниками полиции.

В свою очередь пресс-служба регионального ГУ МВД уточняет, что в полицию о преступлении сообщил местный житель.

Автомобиль Ford Transit, на котором увезли похищенного, остановили на 4 км автодороги Еткуль-Лебедевка автоинспекторы. В нем находился избитый мужчины и трое похитителей. Пострадавший рассказал сотрудникам полиции, что накануне поздно вечером его насильно посадили в автомобиль в Челябинске и увезли в Еткульский район, где избивали, требуя денег.

Подозреваемые - жители Челябинска 1981, 1984 и 1986 годов рождения - были задержаны и доставлены в районный отдел полиции.

Их действия квалифицированы по п."а" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека).

Следовать направил в суд ходатайство об избрании подельникам меры пресечения в виде заключения под стражу.