Двое детей отравились лекарствами в заброшенном госпитале в Тверской области

27.08.18 13:53

© РИА Новости. Денис Абрамов

27 августа. Interfax-Russia.ru - В Тверской области выясняют обстоятельства отравления двух детей лекарственными препаратами, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"26 августа в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение ГБУЗ "Ржевская ЦРБ" двух 10-летних мальчиков с диагнозом "отравление" медицинскими препаратами. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, дети, играя в заброшенном здании бывшего госпиталя, расположенного по улице Челюскинцев города Ржева, нашли лекарства и съели их.

При смотре места происшествия были обнаружены различные медицинские препараты в полимерных капсулах.

Мальчики уже переведены из реанимации в педиатрическое отделение, их жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в СКР.

Следователи устанавливают собственника здания.