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27.08.18 14:25

Ректора частного вуза будут судить в Петербурге за уклонение от уплаты налогов

© РИА Новости. Михаил Мордасов
27 августа. Interfax-Russia.ru - Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, возбужденное в отношении ректора Санкт-Петербургского института управления и права Владимира Дежкина, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

В.Дежкин обвиняется в том, что, будучи ректором вуза, в период с февраля по декабрь он, зная, что за институт должен уплатить почти 11 млн рублей в счет НДФЛ, получил из кассы свыше 9 млн рублей наличных средств, чтобы они не были списаны налоговой при поступлении на счет образовательного учреждения.

Полученными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Как сообщалось, в апреле суд оштрафовал В.Дежкина на 200 тыс. рублей за выдачу самому себе премии из зарплатных денег своих подчиненных на 11 млн рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск на эту сумму.

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