Высокая пожароопасность объявлена в Карачаево-Черкесии

27.08.18 14:36

© РИА Новости. Василий Батанов

27 августа. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение в связи с высокой пожароопасностью, ожидаемой по территории республики.

"По данным республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28-30 августа высокая пожароопасность 4 класса прогнозируется в центральных, северных и южных районах республики", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в ГУ МЧС Росси по КЧР.

В связи с этим чрезвычайное ведомство призвало население не разжигать костров, воздержаться от посещения пожароопасных участков и выезда в лесную зону.